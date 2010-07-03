В Госдуме опровергли информацию о приглашении Греты Тунберг

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Фото: ТАСС/JUSTIN LANE/EPA
Госдума не собирается приглашать шведскую экоактивистку Грету Тунберг, передает ТАСС.
Председатель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова объяснила, что депутат не может приглашать кого-либо на пленарное заседание и Совет Госдумы.
Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Василий Власов направил в посольство Швеции в РФ приглашение. В нем он предложил Грете Тунберг выступить с речью в Госдуме.
Председатель экологического комитета Владимир Бурматов отметил, что надо стараться слушать каждого и учитывать разные мнения, не отрываясь от мировой повестки. В то же время он добавил, что приоритетными для Госдумы остаются национальные интересы.
Глава комитета уточнил, что следит за высказываниями экоактивистов и Тунберг не единственный серьезный представитель в этой области. Он подчеркнул, что многое из слов Тунберг созвучно позиции российского руководства и тому, над чем работает комитет. В частности, это касается климатических изменений.
"Мы ратифицировали Парижское соглашение, в ближайшее время будет принят закон по учету парниковых газов", – напомнил Бурматов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что в России учитываются экологические вопросы, поднимаемые Гретой Тунберг.
16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг выступила на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на котором обвинила политиков во лжи и краже детства. По ее мнению, мировое сообщество игнорирует экологические и климатические проблемы.
Грета объявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением. "Вы украли мои мечты и мое детство своим пустословием", – резюмировала она.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Тунберг выглядит счастливой молодой девушкой, которую ожидает яркое и прекрасное будущее. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что активистка в недостаточной мере оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом Меркель назвала ее речь "потрясающей".
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