Москвичи присоединятся к Всемирной климатической забастовке

Столичные участники климатической забастовки Global Climate Strike соберутся у стадиона "Красная Пресня" и на Пушкинской площади 27 сентября, передает телеканал Москва 24.
Ожидается, что в акции примут участие сотни человек, в том числе школьники и студенты. Также климатические акции пройдут еще в 20 российских городах, в том числе в Воронеже, Самаре, Петрозаводске, Калининграде и Мурманске.
Многих вдохновило выступление 16-летней экоактивистки из Скандинавии Греты Тунберг на саммите ООН 23 сентября, который проходил в Нью-Йорке. Во время своего выступления Грета заявила, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы и призвала мировых лидеров к ответу.
Грета раскритиковала предложение сократить вредные выбросы в атмосферу. Она подчеркнула, что это создаст 50%-ную вероятность, что температура на Земле повысится на 1,5 градуса по Цельсию и вызовет непоправимые изменения климата.
Все началось 20 августа 2018 года, когда 15-летняя Грета объявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением.
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