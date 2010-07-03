Грета Тунберг поедет из США на саммит в Мадриде на катамаране

16:17
Фото: ТАСС/Ben Finley/AP
Шведская экоактивистка Грета Тунберг собирается пересечь атлантический океан на катамаране, чтобы приехать из США на климатический форум в Мадриде. Об этом она сообщила в своем микроблоге в Twitter.
"Я так рада сообщить, что у меня, возможно, получится приехать на Климатический форум COP25 в Мадриде. Мне предложили поехать из Виргинии на катамаране La Vagabonde длиной 48 футов (около 14 метров)", – написала активистка.
По ее словам, выехать она собирается 13 ноября в компании с австралийцами и англичанами.
Ранее Тунберг попросила о помощи, чтобы посетить климатический форум в Мадриде. "Оказывается, что я проехала полмира не в том направлении", – подчеркнула она. 16-летняя активистка намеренно выбирает морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.
Первоначально саммит АТЭС и Климатический форум COP25 должны были пройти в Чили в ноябре и декабре, однако президент страны Себастьян Пиньера заявил об отмене мероприятий на фоне массовых протестов. Тогда Испания заявила о готовности принять климатический саммит в Мадриде, в ООН приняли это предложение.
Шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. По ее мнению, мировое сообщество игнорирует климатические проблемы. Шведка подчеркнула, что ее не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.
Депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, которая обеспокоена состоянием окружающей среды. В Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг.
Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает шведка.
Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что активистка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом она назвала ее речь потрясающей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: