Грета Тунберг поедет из США на саммит в Мадриде на катамаране

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг собирается пересечь атлантический океан на катамаране, чтобы приехать из США на климатический форум в Мадриде. Об этом она сообщила в своем микроблоге в Twitter.

"Я так рада сообщить, что у меня, возможно, получится приехать на Климатический форум COP25 в Мадриде. Мне предложили поехать из Виргинии на катамаране La Vagabonde длиной 48 футов (около 14 метров)", – написала активистка.

По ее словам, выехать она собирается 13 ноября в компании с австралийцами и англичанами.

Ранее Тунберг попросила о помощи, чтобы посетить климатический форум в Мадриде. "Оказывается, что я проехала полмира не в том направлении", – подчеркнула она. 16-летняя активистка намеренно выбирает морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

Первоначально саммит АТЭС и Климатический форум COP25 должны были пройти в Чили в ноябре и декабре, однако президент страны Себастьян Пиньера заявил об отмене мероприятий на фоне массовых протестов. Тогда Испания заявила о готовности принять климатический саммит в Мадриде, в ООН приняли это предложение.

Шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. По ее мнению, мировое сообщество игнорирует климатические проблемы. Шведка подчеркнула, что ее не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, которая обеспокоена состоянием окружающей среды. В Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг.

Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает шведка.

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что активистка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом она назвала ее речь потрясающей.