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Открытое горение ликвидировано в торговых павильонах на Ставрополье
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
В данный момент огнеборцы проводят проливку и разбор конструкций, добавили в ведомстве.
Крупный пожар в торговых павильонах в Невинномысске вспыхнул вечером 26 апреля. Площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.
Позже стало известно, что при пожаре обрушилась кровля торговых павильонов также на площади в тысячу "квадратов". По информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.
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