Открытое горение ликвидировано в торговых павильонах на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В данный момент огнеборцы проводят проливку и разбор конструкций, добавили в ведомстве.

Крупный пожар в торговых павильонах в Невинномысске вспыхнул вечером 26 апреля. Площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.

Позже стало известно, что при пожаре обрушилась кровля торговых павильонов также на площади в тысячу "квадратов". По информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.