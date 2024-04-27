Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:34

Происшествия

Открытое горение ликвидировано в торговых павильонах на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В данный момент огнеборцы проводят проливку и разбор конструкций, добавили в ведомстве.

Крупный пожар в торговых павильонах в Невинномысске вспыхнул вечером 26 апреля. Площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.

Позже стало известно, что при пожаре обрушилась кровля торговых павильонов также на площади в тысячу "квадратов". По информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Новости регионов: огонь охватил 2 тыс "квадратов" в кафе Нижнего Тагила

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика