Крупный пожар произошел в торговых павильонах в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал SHOT

Торговые павильоны загорелись в городе Невинномысск Ставропольского края на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению огня. В результате возгорания никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Всего на месте задействованы 49 человек и 17 единиц техники МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Кубани. Информации о погибших или пострадавших не поступало. По данным экстренных служб, полностью сгорела гостиница и хозпостройки в микрорайоне Широкая Щель поселка Пляхо.

До этого возгорание произошло в кафе в Нижнем Тагиле на площади в 2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.