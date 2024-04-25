Пожар на складе с нефтепродуктами в Омске ликвидировали

Фото: МЧС России

Возгорание, которое произошло на складе с нефтепродуктами в Омске, удалось полностью потушить. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее пожарные локализовали пожар в Омске на площади 1 000 квадратных метров. По данным МЧС, на Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, объем каждой из которых составляет 200 литров.

При этом изначально площадь пожара достигала 500 "квадратов". На месте возгорания были задействованы 58 специалистов, 15 единиц специальной техники и два пожарных поезда.

