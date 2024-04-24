РИА Новости: один человек погиб при возгорании цистерны в Крыму

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Один человек погиб в результате возгорания цистерны под Симферополем. Всего пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

О пожаре стало известно днем 24 апреля. Возгорание произошло в поселке городского типа Комсомольское. Прибывшие на место спасатели установили, что там загорелась одна цистерна. Предварительной причиной ЧП стало нарушение правил технологического процесса.

Для ликвидации пожара привлекли 109 спасателей и 28 единиц техники. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

Ранее пожар произошел на станции техобслуживания в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на 170 квадратных метров, в борьбе с ним задействовали 50 спасателей и 10 единиц специальной техники. Позже его потушили.

