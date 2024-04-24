РИА Новости: три человека пострадали при возгорании цистерны под Симферополем

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Три человека, по предварительным данным, пострадали при возгорании цистерны под Симферополем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В телеграм-канале регионального главка МЧС РФ уточняется, что возгорание произошло около 12:40 в поселке городского типа Комсомольское. Прибывшие на место спасатели установили, что там загорелась одна цистерна. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса.

Для ликвидации пожара привлекли 109 спасателей и 28 единиц техники. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

До этого три человека погибли при пожаре в цехе по производству электрооборудования в Воронеже. Еще двое человек получили травмы и ранения. Ликвидировать возгорание удалось на площади в 500 квадратных метров.

