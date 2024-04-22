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Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Огонь вспыхнул в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуеве на площади 1,2 тысячи квадратных метров вечером 21 апреля.
"Пострадал работник производства, он госпитализирован", – сообщили в МЧС.
На данный момент пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
До этого пожар произошел на территории торговых павильонов в Астрахани. Изначально огонь охватил 600 квадратных метров, а затем площадь возгорания увеличилась до 1 200 квадратных метров.
К тушению привлекли 90 спасателей и 21 единицу техники. В результате пожара никто не пострадал. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.
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