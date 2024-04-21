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21 апреля, 21:15

Происшествия

Кровля магазина и торговые павильоны загорелись в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огонь охватил кровлю магазина и торговые павильоны в Астрахани. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

Изначально площадь пожара составляла 600 "квадратов". Затем пламя распространилось на площади 1 200 "квадратов". По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В борьбе с огнем задействовали 90 спасателей и 21 единицу техники. В настоящее время возгорание удалось локализовать.

Ранее крыша многоквартирного дома загорелась в Новосибирске на площади 900 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 120 специалистов и 32 единицы техники. Из здания самостоятельно выбрались 40 человек. По данным МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.

Крыша недостроенного высотного здания загорелась в Краснодаре

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