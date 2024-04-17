Открытое горение потушили на складе с полиэтиленом на Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом в городе Апшеронске в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Между тем спасателям удалось остановить распространение огня. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара.

Огонь охватил склад с пиломатериалами в Апшеронске Краснодарского края ранее днем. В борьбе с огнем задействовали 38 спасателей и 12 единиц техники.

До этого крупное возгорание произошло на складе в Удмуртии. Тогда огонь также распространился на тысячу "квадратов".