Жилой дом загорелся в Татарстане после хлопка газовоздушной смеси

Фото: МЧС России

Пожар произошел в жилом доме в Нурлате в Татарстане после хлопка газовоздушной смеси. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В городе Нурлат из-за хлопка газовоздушной смеси произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил 4 квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены", – говорится в сообщении.

Площадь возгорания оценивается в 80 квадратных метров. К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Из-под завалов спасатели достали одного человека, еще трое жильцов эвакуировали из подъезда.

На месте продолжают работать 32 человека и 10 единиц техники.

До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Серпухове. В результате случившегося были госпитализированы 6 человек, среди которых есть дети, и повреждены 4 квартиры с последующим возгоранием.

