Электросамокат загорелся в квартире на северо-востоке Москвы

В квартире на северо-востоке столицы произошел пожар из-за электросамоката. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Инцидент случился в квартире на улице Бестужевых. По информации собеседника агентства, пожар начался из-за взрыва аккумулятора электросамоката, который стоял на зарядке. После этого огонь перекинулся на музыкальный центр и распространился на площади 25 квадратных метров.

"В результате случившегося пострадавших нет", – уточнили в экстренных службах.

Ранее в жилом доме в подмосковной Лобне взорвался заряжавшийся гироскутер. Из-за этого начался пожар, в результате которого пострадал ребенок. Врачи диагностировали у него отравление угарным газом. Несмотря на этот инцидент, мать мальчика отказалась выяснять причину возгорания.

