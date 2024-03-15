15 марта, 18:53Происшествия
Электросамокат загорелся в квартире на северо-востоке Москвы
Инцидент случился в квартире на улице Бестужевых. По информации собеседника агентства, пожар начался из-за взрыва аккумулятора электросамоката, который стоял на зарядке. После этого огонь перекинулся на музыкальный центр и распространился на площади 25 квадратных метров.
"В результате случившегося пострадавших нет", – уточнили в экстренных службах.
Ранее в жилом доме в подмосковной Лобне взорвался заряжавшийся гироскутер. Из-за этого начался пожар, в результате которого пострадал ребенок. Врачи диагностировали у него отравление угарным газом. Несмотря на этот инцидент, мать мальчика отказалась выяснять причину возгорания.
Читайте также
- Названа предварительная причина пожара в квартире на севере Москвы
- В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов