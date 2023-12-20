В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

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Электросамокаты внесли в перечень продукции, которая подлежит сертификации в России. Такая мера может предотвратить причинение вреда жизни и здоровью горожан, сообщается на сайте правительства со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

В частности, в список попали и электродвигатели.

"Дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП", – подчеркнул глава ведомства.

По его словам, введение сертификации для электродвигателей поможет остановить случаи обмана импортерами, а также улучшить конкуренцию в интересах производителей РФ. На фоне этого будет разработан межгосударственный стандарт, в который войдут требования и методы исследований электрических средств индивидуальной мобильности.

Ранее Госавтоинспекция предложила ограничить до 20 километров в час скорость движения на электросамокатах в Москве. По словам замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД РФ Евгений Логиновский, с начала этого года случилось 805 аварий с участием такого вида транспорта, более 200 из которых были в октябре. В результате погибли три человека.

До этого зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 километров в час.

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