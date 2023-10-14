Владельцев самокатов в РФ могут обязать регистрироваться на "Госуслугах"

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Владельцев самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) хотят обязать проходить регистрацию на "Госуслугах". Соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким уже 16 октября. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению депутатов, действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ. Это влечет за собой увеличение числа аварий с их участием.

Парламентарии отметили, что считают обоснованным запрет на использование самокатов и прочих СИМ без наличия номерных знаков, позволяющих идентифицировать их владельца и применить к нему меры наказания в случае совершения правонарушения.

Слуцкий сообщил, что к депутатам регулярно обращаются граждане по поводу нерегулируемого движения электросамокатов и электробайков. В основном подобные проблемы наблюдаются в больших городах с плотным движением и большим количеством пешеходов в час пик.

В этом потоке некоторые владельцы электросамокатов пытаются проскочить на высокой скорости – их не заботит безопасность окружающих, добавил глава ЛДПР.

Он напомнил, что только за первые шесть месяцев этого года в России произошло свыше тысячи ДТП с различными СМИ, их количество выросло на 180%. В результате этих инцидентов травмы получили 1 082 человека, половина их них – дети. Еще 12 человек погибли.

Согласно законопроекту фракции, учет СИМ должен проводиться с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, а его порядок устанавливаться правительством.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести обязательное страхование ответственности для тех, кто часто использует электросамокаты и электровелосипеды.

До этого замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин предложил обязать водителей средств индивидуальной мобильности сдавать экзамен на знание ПДД. Это необходимо для снижения аварийности и, соответственно, напряжения в обществе из-за опасного вождения некоторых пользователей СИМ.

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