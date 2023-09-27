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27 сентября, 13:16

Транспорт

За езду на электросамокате в пьяном виде будут штрафовать до 30 тыс рублей – проект

Фото: 123RF/vikaviktoria007

В России могут ввести штрафы в размере 20–30 тысяч рублей за езду в пьяном виде на электросамокатах или велосипедах. Об этом сообщает газета "Известия", в распоряжении которой оказалась финальная версия законопроекта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас и зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Изначально они предлагали штрафовать за указанное нарушение в размере 10 тысяч рублей. Теперь же наказание соразмерно тому, что применяется в отношении автомобилистов.

Также в обновленном законопроекте уточнили некоторые другие штрафы для водителей СИМ. Так, за превышение скорости на 5–10 километров в час будет грозить штраф от 500 до 800 рублей, за превышение на 10–15 километров в час – штраф на 2–2,5 тысячи рублей, за 15–20 километров в час – на 3–3,5 тысячи рублей, а за превышение на более чем 20 километров в час – на 4–5 тысячи рублей.

Ранее замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин предложил обязать водителей средств индивидуальной мобильности сдавать экзамен на знание ПДД. Это необходимо для снижения аварийности и, соответственно, напряжения в обществе из-за опасного вождения некоторых пользователей СИМ.

Около восьми тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве за две недели

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