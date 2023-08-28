На электросамокатах могут внедрить технологию определения поездок вдвоем

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В ближайшее время ряд электросамокатов планируется оснастить технологией определения поездок, когда на средстве передвижения находятся два пользователя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя и СЕО Whoosh Дмитрия Чуйко.

По его словам, новый алгоритм будет идентифицировать двух пользователей достаточно точно. Технология находится в разработке с прошлого года, отметил он.

"Пока, к сожалению, алгоритм не позволяет нам с нужной точностью идентифицировать все поездки вдвоем, но мы приблизились к хорошим значениям уже. Я думаю, этой осенью алгоритм пойдет уже в продакшн и мы начнем такие поездки идентифицировать с высокой точностью", – поделился Чуйко.

На первом этапе пользователя могут только предупредить о нарушении. Уже на следующем планируется ввести штрафы и блокировать.

Ранее в Госдуме предложили ввести права на электросамокаты. Отмечалось, что похожая ситуация произошла со скутерами – 15 лет назад ими разрешалось пользоваться без прав, однако позже власти были вынуждены ввести ограничения.

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