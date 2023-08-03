В ГД предложили ввести обязательный техосмотр электросамокатов

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложить ввести обязательный техосмотр эксплуатируемых электросамокатов. За последние годы они стали популярными в РФ, сообщает RT.

По его словам, увеличилось количество ДТП, которые привели к тяжелым последствиям.

В крупных городах страны количество электросамокатов возросло до десятков тысяч. Однако неисправность фар, тормозов, систем питания, присутствие механических повреждений могут быть причинами аварий, указал парламентарий.

"Считаю, что с учетом амортизации средств индивидуальной мобильности подобный технический осмотр должен быть организован каждые шесть месяцев", – добавил депутат.

Ранее в Совфеде предложили устанавливать на электросамокаты госномера. По словам заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Валерия Васильева, нумерация позволит эффективнее отслеживать нарушения ПДД водителями.

Также в Межрегиональной ассоциации автошкол заявили, что лица, передвигающиеся на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и других СИМ, должны проходить предварительное обучение. Подобное доказывает статистика аварийности с участием водителей электросамокатов, подчеркнула президент ассоциации Татьяна Шутылева.

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