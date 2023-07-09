В Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты

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Прежде чем вводить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в России необходимо начать устанавливать на них госномера по аналогии с автомобилями. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

До этого депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Якубовский предложил проверять водителей СИМ на знание ПДД. Он аргументировал, что в последнее время в стране выросло число аварий с участием электросамокатов. По словам политика, инициативу о дополнительных изменениях в Кодекс об административных правонарушениях уже поддержали в Минтрансе России.

"Первостепенной задачей сегодня должна быть обязательная государственная регистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установка на них номерных знаков", – приводит слова Васильева ТАСС.

По словам сенатора, только после появления отлаженной системы регистрации электросамокатов можно говорить о создании той, которая будет фиксировать правонарушения.

При этом, как ранее заявил глава ГИБДД Михаил Черников, говорить о введении прав на электросамокаты в РФ пока рано. Он обратил внимание, что международная практика не предусматривает выдачу прав для управления СИМ подобного вида. Однако более мощные транспортные средства можно относить к мопедам, считает Черников.



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