В РФ предложили ограничить эксплуатацию электросамокатов

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Партия "Единая Россия" предложила утвердить ограничения при управлении электросамокатами для безопасности пешеходов. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции со ссылкой на комментарий депутата Госдумы Александра Якубовского.

"Количество ДТП с участием электросамокатов выросло кратно. Отрасль остается недорегулированной, при этом доступность сервисов проката очень высокая. Но, по сути, никакого контроля за тем, в каком состоянии человек управляет этим средством мобильности, знает ли он ПДД – нет", – говорится в сообщении.

В партии напомнили, что сейчас уже есть такие самокаты и моноколеса, которые способны развивать скорость выше 80 километров в час, что превышает разрешенный скоростной порог в городе. С такой скоростью могут ездить автомобили, но они передвигаются на дорогах, в то время как электросамокаты спокойно катаются по тротуарам, уточнили в ЕР. Это создает риски для пешеходов.

По данным фракции, в некоторых странах уже существует запрет на такой вид транспорта, при этом у них работает система идентификации электросамокатов, которая помогает дисциплинировать пользователей. Якубовский подчеркнул, что в этом вопросе необходимо последовательное регулирование.

Это также касается сотрудников сервисов доставки, которые правила безопасности зачастую игнорируют и не несут никакой ответственности, уточнил депутат. По его словам, Минтранс уже поддержал предложения фракции по дополнительным изменениям в Кодексе об административных правонарушениях.

О том, что министерство транспорта прорабатывает вопрос о внесении в КоАП штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение ПДД, стало известно 4 июля. Поправки позволят рассматривать тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), как полноценных участников дорожного движения.

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