Сбивший четырехлетнюю девочку на востоке Москвы самокатчик предстанет перед судом

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура направила в суд дело молодого человека, который в минувшем апреле на электросамокате сбил ребенка на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Перед судом предстанет 19-летний юноша, обвиняемый в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку (часть 1 статьи 118 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 апреля на Вешняковской улице. Пострадавшая девочка гуляла вместе с бабушкой, когда в нее на полном ходу врезался молодой человек на электросамокате.

В результате наезда девочка упала на асфальт. Ее госпитализировали с переломом черепа.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Ситуацию взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.



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