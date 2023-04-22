Глава СК запросил информацию о получении ребенком перелома черепа в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил информацию о получении ребенком перелома черепа в Москве из-за самокатчика. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Ранее сообщалось, что сбитая самокатчиком в Москве 4-летняя девочка попала в реанимацию с переломом черепа.

"Инцидент произошел 20 апреля. Бабушка отправилась на прогулку с тремя внуками. Им навстречу выехали трое молодых людей на арендованных электросамокатах, один из которых на полном ходу врезался в ребенка. При падении девочка сильно ударилась об асфальт", – отметили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что Бастрыкин поручил руководителю СК по столице Андрею Стрижову оперативно доложить о принятых мерах по установлению получения травм ребенком.

Ранее сообщалось, что неизвестный на электросамокате сбил семилетнего мальчика в Марьине. Инцидент произошел на Новомарьинской улице. Человек на самокате скрылся. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

