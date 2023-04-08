Езда на электросамокатах в дождь опасна для жизни и запрещена – МЧС России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На электросамокатах нельзя ездить в дождь, так как это опасно для жизни. Об этом предупреждает МЧС России в своем телеграм-канале.

"Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь", – указано в сообщении ведомства.

Кроме того, в МЧС порекомендовали использовать защитный шлем при езде на самокате. В ведомстве обратили внимание на необходимость следить за исправностью самоката во избежание короткого замыкания.

По данным спасателей, в прошлом году из-за нарушения эксплуатации электросамокатов и неисправности зарядных устройств или техники, произошло около двух десятков возгораний.

МЧС напоминает о том, что правило "один человек – один самокат" было закреплено в законодательстве и за его нарушение предусмотрен штраф.

Ранее сообщалось, что пункты проката электротранспорта уже заработали на ВДНХ. Посетители могут арендовать быстрый экологичный транспорт на всей территории ВДНХ, при хорошей погоде сезон катания продлится до октября.

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