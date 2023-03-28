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"Мой район. Навигатор": шестой сезон проката электросамокатов стартовал в столице

"Мой район. Навигатор": шестой сезон проката электросамокатов стартовал в столице

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Шестой сезон проката электросамокатов стартовал в столице. Самокаты уже стали полноценной альтернативой личному и общественному транспорту. В этом году в управлении этим транспортным средством появились изменения – внесли поправки в правила дорожного движения.

С 1 марта люди, управляющие самокатом, считаются водителями. Принятые изменения в ПДД обязывают их соблюдать правила. Теперь на самокате можно ездить только одному и обязательно находиться в трезвом виде.

В начале сезона на городских улицах появятся 40 тысяч электросамокатов, позже планируется ввести еще 20 тысяч. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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