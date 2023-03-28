"Мой район. Навигатор": шестой сезон проката электросамокатов стартовал в столице

Шестой сезон проката электросамокатов стартовал в столице. Самокаты уже стали полноценной альтернативой личному и общественному транспорту. В этом году в управлении этим транспортным средством появились изменения – внесли поправки в правила дорожного движения.

С 1 марта люди, управляющие самокатом, считаются водителями. Принятые изменения в ПДД обязывают их соблюдать правила. Теперь на самокате можно ездить только одному и обязательно находиться в трезвом виде.

В начале сезона на городских улицах появятся 40 тысяч электросамокатов, позже планируется ввести еще 20 тысяч. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".