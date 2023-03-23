Мишустин сообщил о повышении с 1 апреля социальных пенсий в РФ

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Социальные пенсии для граждан с недостаточным трудовым стажем повысят с 1 апреля текущего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом по работе правительства.

"Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации", – сказал глава кабмина.

Данная мера затронет порядка четырех миллионов россиян. Мишустин уточнил, что в целом по итогам года рост соцпенсий составит 13,5%.

Председатель правительства добавил, что власти РФ совершенствуют систему соцгарантий так, чтобы людям не приходилось "выбивать" то, что им и так полагается. По его словам, именно для этого был создан Фонд пенсионного и социального страхования, введен единый тариф страховых взносов.

Благодаря новому тарифу к 2025 году больничные, декретные и другие выплаты увеличатся более чем в 1,5 раза. А новый Фонд между тем обеспечит прозрачность платежей для работодателей и своевременность выплат – для простых граждан.

До этого премьер-министр сообщил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют на 18,5%. Он подчеркнул, что увеличение МРОТ темпами выше инфляции является одним из важных аспектов в процессе создания комфортных условий для жизни граждан.



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