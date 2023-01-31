Медведев заявил, что свыше 1,3 млн семей получили проиндексированный маткапитал

Фото: depositphotos/vodolej

Свыше 1,3 миллиона семей РФ получили в прошлом году проиндексированный материнский капитал и льготы при рождении ребенка. Об этом рассказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе собрания комиссии фракции.

"Мы продолжали уделять пристальное внимание социальной поддержке граждан. При содействии партии более миллиона семей, по нашей статистике, более чем 1,3 миллиона семей, получили проиндексированный материнский капитал и выплату при рождении детей", – цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, у более чем 9 миллионов юных жителей РФ появилось право на универсальное детское пособие.

С 1 февраля материнский капитал увеличится на уровень действующей инфляции. Теперь выплата на первого ребенка составит 586,9 тысячи рублей, на второго – 775,6 тысячи рублей (188,7 тысячи, если была получена выплата за первого ребенка).

Кроме того, проиндексируют в том числе и неиспользованную часть маткапитала.

Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!