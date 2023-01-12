Депутаты рассмотрят проект об отмене долей детей в жилье с маткапиталом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутаты от "Единой России" планируют внести в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену требования о выделении детям долей в недвижимости, купленной на средства материнского капитала. Об этом пишет газета "Известия".

Как объяснила один из авторов документа, замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сегодня доли детей обычно не превышают одной двадцатой, при этом проводить сделки с таким жильем крайне трудно. Например, если родители ребенка решили перепродать квартиру, то им приходится идти на большие скидки.

"А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее", – добавила парламентарий.

Как отмечается в пояснительной записке, идею депутатов уже поддержал Сбер. Там также говорится о том, что инициатива не приведет к нарушению прав детей, но при этом откроет семьям возможности для дальнейшего улучшения жилищных условий.

В то же время, по мнению некоторых экспертов, отмена требования о выделении долей детям может привести к росту манипуляций с недвижимостью. В частности, повысится риск фиктивных сделок, целью которых является обналичивание материнского капитала.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила разрешить использование средств маткапитала для получения процентов по вкладам. По ее словам, подобное решение могло бы поспособствовать улучшению демографической ситуации в РФ и увеличению сбережений семей.



В РФ предложили отменить выделение доли ребенка в купленной на маткапитал квартире

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