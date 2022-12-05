Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал инициативу, согласно которой в государстве будет действовать право на ежемесячную выплату из материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь средства или часть средств материнского или семейного капитала можно будет направить на получение ежемесячной выплаты. Однако для этого должно действовать вышеуказанное условие.

В документе указано, что такая выплата будет назначаться согласно числу прожиточного минимума для детей, который установил тот или иной российский регион. Уточняется, что средства можно получить на каждого ребенка.

Кроме того, Путин подписал закон о прожиточном минимуме в следующем году. Он составит 14 375 рублей. Отмечается, что такой показатель для трудоспособных людей будет равен 15 669 рублям, для пенсионеров – 12 363 рублям, для детей – 13 944 рублям.



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