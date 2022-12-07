В РФ предложили разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение семьи

Фото: depositphotos/vodolej

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила разрешить использовать семьям средства материнского капитала на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что соответствующее обращение она направила в министерство труда и социальной защиты РФ, а также в Минздрав.

Волынец отметила, что сейчас путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются тем, кто имеет право на получение государственной социальной помощи, в порядке очередности, формирующейся согласно дате подачи заявления.

При этом количество поданных россиянами заявок, по ее словам, значительно превышает количество выделяемых за счет субсидий из средств федерального бюджета путевок.

Кроме того, добавила омбудсмен, большинство семей с детьми не являются получателями социальных услуг и не имеют финансовой возможности, чтобы воспользоваться санаторно-курортным решением.

Волынец уверена, что разрешение использовать средства маткапитала на санаторно-курортное лечение стало бы действенным способом поддержки здоровья всех членов семьи.

Ранее Волынец предложила разрешить использовать средства материнского капитала для процентов по вкладу. Она считает, что такая мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.



Путин продлил программу материнского капитала в РФ до конца 2026 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!