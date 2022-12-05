В ГД предложили отказаться от обязательной доли ребенка в купленной на маткапитал квартире

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В России могут пересмотреть вопрос обязательной доли ребенка в квартире, при покупке которой использовались средства маткапитала. С инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Об этом пишет Агентство "Москва".

Парламентарий предложила:

рассмотреть отказ от обязательного выделения долей ребенку;

исключить участие органов опеки при продажи квартиры;

дать возможность вернуть материнский капитал государству.

"Глобально хочется вообще отказаться от долей, так как у нас есть такая мера поддержки – 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Она тоже может быть направлена и на покупку квартиры, дом и землю. Там нет такого критерия, как обязательное выделение долей ребенку", – отметила она.

По мнению депутата, родитель не станет намеренно обделять своего ребенка и не будет пытаться его обмануть, поэтому от выделения долей можно отказаться.

Кроме того, Буцкая заявила, что органы опеки не должны участвовать в вопросе распределения долей, которые принадлежат детям. Она предлагает полностью отдать право решения этого вопроса родителям.

Парламентарий также обратила внимание на то, что собственники квартиры сталкиваются с некоторыми ограничениями, если при покупке жилья были использованы средства маткапитала. Поэтому, по мнению Буцкой, у граждан должна быть возможность вернуть маткапитал государству, чтобы они могли свободно распоряжаться квартирой.

Она напомнила, что у родителей уже есть право вернуть маткапитал, если они потратили его на обучение, но позже ребенка отчислили.

Буцкая добавила, что все эти меры необходимо прорабатывать. Она рассказала, что работа в этом направлении уже ведется с ПФР, а также с министерством труда и соцзащиты.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой использовать маткапитал для получения процентов по вкладу. По ее словам, подобное решение могло бы поспособствовать улучшению демографической ситуации в РФ.

До этого указом Владимира Путина в России была продлена программа материнского капитала до 2026 года. Глава государства обратил внимание, что программа была расширена. В число тех, кто имеет право на получение маткапитала, вошли семьи с первым ребенком.

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