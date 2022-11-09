В ГД объяснили, как получить единое пособие для нуждающихся семей в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных не будет выплачиваться автоматически: для его получения необходимо подать заявление. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Владимир Путин заявил, что универсальное пособие должно заработать с 2023 года. Он отметил, что оформление и получение средств должно быть максимально удобным, простым и понятным для граждан.

По словам Бессараб, эта выплата поддержит семьи с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет в медицинские организации на ранних сроках.

"Пособие будет назначаться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума в соответствующем субъекте", – сказала депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Для получения выплат необходимо подать заявление. В проактивном режиме такая услуга не назначается, поскольку нужно доказать соответствие критериям нуждаемости.

Бессараб уточнила, что подать заявление можно в МФЦ и на сайте госуслуг. "Можно также лично явиться в клиентские центры Пенсионного и Социального фондов РФ", – добавила она.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что средний размер универсального пособия составит 13 900 рублей. Данная поддержка охватит семьи, которые воспитывают свыше 10 миллионов детей.

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