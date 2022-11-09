Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:09

Общество

В ГД объяснили, как получить единое пособие для нуждающихся семей в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных не будет выплачиваться автоматически: для его получения необходимо подать заявление. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Владимир Путин заявил, что универсальное пособие должно заработать с 2023 года. Он отметил, что оформление и получение средств должно быть максимально удобным, простым и понятным для граждан.

По словам Бессараб, эта выплата поддержит семьи с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет в медицинские организации на ранних сроках.

"Пособие будет назначаться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума в соответствующем субъекте", – сказала депутат.

Для получения выплат необходимо подать заявление. В проактивном режиме такая услуга не назначается, поскольку нужно доказать соответствие критериям нуждаемости.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб уточнила, что подать заявление можно в МФЦ и на сайте госуслуг. "Можно также лично явиться в клиентские центры Пенсионного и Социального фондов РФ", – добавила она.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что средний размер универсального пособия составит 13 900 рублей. Данная поддержка охватит семьи, которые воспитывают свыше 10 миллионов детей.

Читайте также

Медведева Светлана

общество

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика