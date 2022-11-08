Средний размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей – Котяков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средний размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей", – приводит его слова РИА Новости.

Котяков уточнил, что для получения выплаты необходимо будет подать онлайн всего одно заявление. При этом, по словам министра, при назначении пособия будет производиться комплексная оценка нуждаемости.

Котяков добавил, что данная поддержка охватит семьи, которые воспитывают свыше 10 миллионов детей.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что создание подобной системы поддержки семей с детьми фактически закончено.

"Сегодня, создавая вот это пособие, мы завершаем практически работу над этой системой и дальше будем только корректировать ее, если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения", – указала Голикова.

Она уточнила, что со следующего года на единое пособие будет выделяться около 1,7 триллиона рублей каждый год. При этом из них 1 триллион 430 миллиардов будут предоставляться из федерального бюджета.

Ранее единовременное пособие при рождении ребенка стало возможно получить через госуслуги. Уточнялось, что выплата составляет 20 472,77 рубля, а заявление на ее получение должно быть подано не позднее полугода со дня рождения ребенка.

До этого также в Москве упростили порядок назначения детских пособий семьям мобилизованных. Сообщалось, что их будут выплачивать весь период службы мужчины.



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