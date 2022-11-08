Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

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Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.

"Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года", – сказал он.

Президент обратил внимание на то, что два года назад круг получателей маткапитала был расширен. Его стали получать те, у кого рождается первенец.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что матапитал на первого ребенка в 2023 году составит около 590 тысяч рублей.

30 сентября стало известно, что единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля проиндексируют на 12,4%, до 23 011 рублей. Для работающих родителей пособие назначается без заявления. Безработные родители могут оформить его до конца 2022 года в ПФР, а с 2023 года – в Социальном фонде России.



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