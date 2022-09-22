Маткапитал на первого ребенка планируют увеличить до 589,5 тыс рублей в 2023 году

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В следующем году материнский капитал планируется увеличить на 12,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Как следует из документов, после индексации маткапитал на первого ребенка увеличится до 589,5 тысячи рублей, на второго – до 779 тысяч рублей. Индексация будет проведена с 1 февраля 2023 года.

На сегодняшний день родители при рождении первого ребенка имеют право на выплату в размере 524,5 тысячи рублей. А в случае появления второго ребенка семье выплачивается 693,1 тысячи рублей, но при условии, что аналогичной выплаты на первого ребенка получено не было.

Ранее стало известно, что программа материнского капитала в России может стать бессрочной, а размер выплаты могут увеличить до 933 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы.

