Минтруд РФ не поддержал идею тратить маткапитал на покупку авто

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Минтруд России не поддержал предложение тратить маткапитал на покупку машины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

"Предложение установить новое направление использования средств материнского (семейного) капитала не относится к долгосрочным целям и не корреспондируются с основной целью федерального закона", – говорится в сообщении.

Министр уточнил, что, если машина, купленная на средства маткапитала, оформляется в долевую собственность матери и отца, задача по соблюдению прав детей на владение этим имуществом не решается.

Помимо этого, по словам главы Минтруда, установление прямого запрета на передачу или распоряжение этой машиной также не обеспечивает соблюдение права всех членов семей, включая детей при распаде семьи.

С предложением разрешить использовать материнский капитала для покупки первой машины выступил ранее "АвтоВАЗ". Глава компании Максим Соколов отмечал, что использование средств маткапитала для покупки транспортного средства будет способствовать увеличению материального обеспечения молодых семей, а также сбыту машин.

