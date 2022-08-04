В ГД предложили разрешить оплачивать маткапиталом землю под строительство жилья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила разрешить тратить средства материнского капитала на приобретение земельных участков под строительство жилья. Об этом сообщает "Радио 1".

По ее словам, в большинстве случаев маткапитал используется для улучшения жилищных условий. Депутат отметила, что ранее на эти средства можно было только купить жилье, а теперь – еще и построить.

"Но поскольку уже разрешено оплачивать маткапиталом строительство жилья на дачном участке, то можно разрешить и покупку самого участка под такое строительство на эти средства. Также давно идут дискуссии по поводу распространения средств маткапитала на покупку автомобиля для семьи. Для многодетных семей большой вместительный автомобиль – это жизненная необходимость", – полагает Бессараб.

Комментируя разрешение оплачивать материнским капиталом услуги детских садов, основанными ИП, парламентарий отметила, что таким образом было устранено непродуманное законодательное положение. Бессараб напомнила, что оно гласило, что дошкольное образование должно предоставляться юридическим лицом.

"А ИП таковым не является. Приходилось выбирать только государственные муниципальные детсады. Сейчас несправедливость устранена, и теперь родители начнут голосовать рублём за качество услуг дошкольного образования", – добавила она.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала, в том числе на приобретение машины. Согласно поправкам в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", покупаемое с использованием маткапитала транспортное средство должно быть новым, не менее чем с тремя пассажирскими местами, кроме водительского.