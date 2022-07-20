В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы разработали законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала, в том числе на приобретение машины, сообщает газета "Известия".

Согласно поправкам в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", покупаемое с использованием маткапитала транспортное средство должно быть новым, не менее чем с тремя пассажирскими местами, кроме водительского. Кроме того, автомобиль должен быть отечественного производства. При этом документ предусматривает ограничение по цене (2 миллиона рублей) и мощности машин (92 киловатта или 125,08 лошадиной силы). Однако данные ограничения в будущем могут быть изменены.

"Его купить можно будет только в общую собственность с ребенком, а если автомобиль был продан или переоборудован в течение трех лет после покупки, то придется вернуть деньги в Пенсионный фонд. Это все будет являться гарантией целевого расходования средств с учетом интересов прежде всего ребенка", – отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Депутат подчеркнула необходимость повышения доступности транспортных средств из-за роста цен на них. Такая мера станет особенно актуальной для многодетных семей, в которых передвижение всем вместе становится проблематичным.

По словам Лантратовой, в федеральном бюджете уже заложены средства маткапитала, никаких дополнительных затрат не требуется.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, возможность приобретения машины на средства маткапитала станет дополнительным стимулом к ее покупке, а также позволят обновить отечественный автопарк и снизить средний возраст автомобилей в РФ.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков добавил, что свыше 50% покупок автомобилей, подходящих под предлагаемую категорию для приобретения с помощью маткапитала, совершается в кредит.

В свою очередь, независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что данную меру необходимо распространить на все автомобили, а не только на отечественные.

"С учетом весьма туманных перспектив возобновления нормальных поставок этих и других машин в автосалоны получается, что в нынешних условиях материнский капитал фактически можно будет использовать только для покупки автомобилей Lada", – пояснил он.

По словам Бургазлиева, в программу следует также включить те машины, производство которых ведется в России.

Ранее депутаты Госдумы на внеочередном пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, разрешающий направлять материнский капитал на оплату частных детсадов.

