В РФ предложили выделить средства на законопроект о многодетных семьях

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова письмо с предложением выделить финансирование на принятие законопроекта о многодетных семьях. Об этом сообщает RT.

Как уточнила омбудсмен, данным документом предлагается признать каждую семью с тремя и более детей до достижения младшим из них совершеннолетия многодетными.

В настоящее время данное правило не закреплено на законодательном уровне. При этом оно включено в проект закона "Об основах правового положения многодетных семей в РФ", внесенный ранее в Госдуму. Однако принятие законопроекта потребовало бы непредусмотренных дополнительных расходов из бюджета, в связи с чем документ получил отрицательное заключение.

"Прошу вас, уважаемый Антон Германович, при планировании бюджета на 2023–2024 годы рассмотреть вопрос о финансировании расходов, предусмотренных проектом закона", – отметила Волынец в обращении.

Ранее Владимир Путин поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. Президент отметил, что речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке. Необходимо "настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей".

Он подчеркнул, что на решение такой задачи направлена национальная социальная инициатива, которую совместно реализуют региональные команды и АСИ. Президент заявил, что уже осенью будут оценены результаты такой работы и подведены итоги рейтинга качества жизни в регионах, чтобы максимально широко по всей стране использовать лучшие опыты и практики.

