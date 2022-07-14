В РФ предложили выделить средства на законопроект о многодетных семьях

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова письмо с предложением выделить финансирование на принятие законопроекта о многодетных семьях. Об этом сообщает RT.
Как уточнила омбудсмен, данным документом предлагается признать каждую семью с тремя и более детей до достижения младшим из них совершеннолетия многодетными.
В настоящее время данное правило не закреплено на законодательном уровне. При этом оно включено в проект закона "Об основах правового положения многодетных семей в РФ", внесенный ранее в Госдуму. Однако принятие законопроекта потребовало бы непредусмотренных дополнительных расходов из бюджета, в связи с чем документ получил отрицательное заключение.
"Прошу вас, уважаемый Антон Германович, при планировании бюджета на 2023–2024 годы рассмотреть вопрос о финансировании расходов, предусмотренных проектом закона", – отметила Волынец в обращении.
Ранее Владимир Путин поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. Президент отметил, что речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке. Необходимо "настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей".
Он подчеркнул, что на решение такой задачи направлена национальная социальная инициатива, которую совместно реализуют региональные команды и АСИ. Президент заявил, что уже осенью будут оценены результаты такой работы и подведены итоги рейтинга качества жизни в регионах, чтобы максимально широко по всей стране использовать лучшие опыты и практики.
Путин поручил обеспечить меры поддержки для льготной ипотеки многодетным семьям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: