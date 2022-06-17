Путин поручил правительству РФ принять меры по поддержке семей с детьми

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Владимир Путин поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
"Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей", – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что на решение такой задачи направлена национальная социальная инициатива, которую совместно реализуют региональные команды и АСИ. Президент заявил, что уже осенью будут оценены результаты такой работы и подведены итоги рейтинга качества жизни в регионах, чтобы максимально широко по всей стране использовать лучшие опыты и практики.
Путин также добавил, что в 2022 году нужно добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан. По его словам, это главный показатель для оценки органов власти.
1 июня Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание "Мать-героиня". Российский лидер отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей.
По словам президента РФ, женщины, которым будет присвоено почетное звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в размере миллиона рублей.
Путин поддержал идею возродить звание "Мать-героиня"
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