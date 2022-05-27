В Госдуме предложили вернуть звание "Мать-героиня"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты планируют восстановить звание "Мать-героиня" в РФ. Об этом сообщает газета "Известия".
"Мало назвать женщину "Мать-героиня" и вручить ей орден. Хотя признание тоже очень важно, но хотелось бы вложить в это звание еще и привилегии, меры поддержки для семьи женщины, которая родила стольких детей", – заявила парламентарий.
По словам Буцкой, законопроект о возвращении звания разрабатывают в партии "Единая Россия".
Гендиректор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко напомнил, что в России уже существуют государственные награды для родителей – в частности орден "Родительская слава".
При этом эксперт отметил, что рождение детей должно наделять женщин особым статусом в обществе. Также необходимо начислять многодетным матерям материальное вознаграждение.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой для российского общества. Глава государства подчеркнул, что это особенно важно в контексте развития современной России.
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