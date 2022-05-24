Госсовет обсудит бесплатное обучение в ссузах детей из многодетных семей

16:01
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госсовете рассмотрят предложение о бесплатном обучении в техникумах и колледжах для детей из многодетных семей. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Выступая по итогам семинара-совещания по подготовке к заседанию по теме "О социальной поддержке граждан", глава региона затронул тему помощи семьям с детьми.
"Среди главных предложений, которые мы будем выносить – чтобы для многодетных семей была обеспечена возможность бесплатного обучения в учреждениях среднего профессионального образования – в техникумах и колледжах", – заявил Солодов.
Губернатор отметил, что такой вид обучения становится более востребованным. Он привел в пример Камчатку, где 36% обучающихся по программам среднего профессионального образования платят за учебу.
Ранее в мае помощник президента РФ Максим Орешкин объявил, что Владимир Путин планирует провести Государственный совет РФ по социальной политике. На нем будут приняты решения по индексации социальных выплат.
Путин проведет заседание президиума Госсовета 25 мая
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