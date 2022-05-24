Госсовет обсудит бесплатное обучение в ссузах детей из многодетных семей

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В Госсовете рассмотрят предложение о бесплатном обучении в техникумах и колледжах для детей из многодетных семей. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Выступая по итогам семинара-совещания по подготовке к заседанию по теме "О социальной поддержке граждан", глава региона затронул тему помощи семьям с детьми.

"Среди главных предложений, которые мы будем выносить – чтобы для многодетных семей была обеспечена возможность бесплатного обучения в учреждениях среднего профессионального образования – в техникумах и колледжах", – заявил Солодов.

Губернатор отметил, что такой вид обучения становится более востребованным. Он привел в пример Камчатку, где 36% обучающихся по программам среднего профессионального образования платят за учебу.

Ранее в мае помощник президента РФ Максим Орешкин объявил, что Владимир Путин планирует провести Государственный совет РФ по социальной политике. На нем будут приняты решения по индексации социальных выплат.

