Стартовал прием заявок на участие в программе поддержки работников в условиях санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва начала сбор заявок от компаний на участие в программе поддержки работников и работодателей в условиях санкций. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Прошедшие отбор работодатели смогут получить гранты в форме субсидий. В программу поддержки входит организация временных и общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

"Мы начали сбор заявок от компаний на участие – он продлится до 24 мая. Работодатели, которые пройдут отбор, смогут получить гранты в форме субсидий. Программа поддержки позволит нам сохранить устойчивость на рынке труда", – отметила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на гранты из федерального бюджета выделено 3,36 миллиарда рублей. Развивающиеся компании смогут создать свыше 58 000 дополнительных рабочих мест для трудоустройства сотрудников под риском увольнения.

Работодателям необходимо выбрать программу и подать требуемые документы во флагманский центр занятости "Моя работа", чтобы принять участие в отборе. Компании также должны пройти проверку на соответствие всем критериям, оценку экспертным советом и заключить договор.

"Организации, готовые принять более 200 сотрудников, находящихся под риском увольнения, на временные рабочие места, получат частичную компенсацию затрат на зарплату персонала, страховые взносы на каждого сотрудника и материально-техническое оснащение рабочего места", – говорится в сообщении.

Компаниям, готовым трудоустроить более 300 человек в течение трех месяцев и провести их адаптацию к новому месту, выделят гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.

Нуждающиеся в помощниках для социально полезных общественных работ организации могут получить субсидии на компенсацию частичных затрат на зарплату и страховые взносы.

Промышленные же предприятия, которые выразят готовность сохранить занятость сотрудников, смогут реализовать обучение под свои потребности и претендовать на компенсацию затрат.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные предприниматели могут узнать, какие льготы и субсидии доступны конкретно им благодаря сервису "Навигатор мер поддержки". Градоначальник отметил, что программа оснащена удобными фильтрами для поиска.

