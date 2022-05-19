В РФ предложили изменить возраст молодых семей для получения жилищных субсидий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением расширить категорию молодых семей для получения жилищных субсидий, включив в нее супругов в возрасте до 40 лет с детьми. Об этом сообщает RT.

Данную инициативу он представил главе Минтруда РФ Антону Котякову. В своем письме Орлов отметил, что улучшение жилищных условий молодых семей является одним из наиболее приоритетных направлений социальной политики государства.

По действующим нормам программы поддержки молодых семей право на компенсацию 30% стоимости покупаемого жилья предоставляется супружеским парам в возрасте до 35 лет включительно. Супруги с детьми и одинокие родители в возрасте до 36 лет включительно имеют право на компенсацию 35%.

Однако, по словам Орлова, в последние годы россияне вынуждены жить в условиях жесткого экономического давления со стороны Запада, из-за чего многие семьи отложили вопрос приобретения жилья и потеряли право на компенсацию в связи с выходом за рамки установленных возрастных критериев.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширения программы обеспечения жильем молодых семей, а именно включить в претенденты на государственную поддержку родителей-одиночек и супругов в возрасте до 40 лет включительно, имеющих на иждивении малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет", – указано в письме.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%. Кроме того, программа продлевается до конца 2022 года. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

