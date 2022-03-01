В Госдуме допустили увеличение ставки льготной ипотеки до 12%

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В нижней палате российского парламента обсуждается возможность повышения ставки льготной ипотеки с 7 до 12% на фоне повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом в эфире телеканала "Дума ТВ" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Заявили, я слышал, 12% по всем льготным кредитам, ну и, соответственно, государство будет выдавать субсидию на разницу между ключевой ставкой и льготной ставкой. Я так понимаю, что по ипотеке будет 12%", – сказал парламентарий.
Он напомнил, что на фоне экономической неопределенности банки приостановили выдачу ипотечных кредитов. После решения Центробанка у них появилась определенность и теперь они возобновят жилищное кредитование, но уже по более высоким ставкам. В этих условиях государству важно решить вопрос льготной ипотеки, подчеркнул он.
Накануне Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил это резким изменением внешних условий для российской экономики. Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.
Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, указанных в договорах ипотеки
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