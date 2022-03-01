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экономика

01 марта, 20:08

В Госдуме допустили увеличение ставки льготной ипотеки до 12%

экономика

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В нижней палате российского парламента обсуждается возможность повышения ставки льготной ипотеки с 7 до 12% на фоне повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом в эфире телеканала "Дума ТВ" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Заявили, я слышал, 12% по всем льготным кредитам, ну и, соответственно, государство будет выдавать субсидию на разницу между ключевой ставкой и льготной ставкой. Я так понимаю, что по ипотеке будет 12%", – сказал парламентарий.

Он напомнил, что на фоне экономической неопределенности банки приостановили выдачу ипотечных кредитов. После решения Центробанка у них появилась определенность и теперь они возобновят жилищное кредитование, но уже по более высоким ставкам. В этих условиях государству важно решить вопрос льготной ипотеки, подчеркнул он.

Накануне Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил это резким изменением внешних условий для российской экономики. Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, указанных в договорах ипотеки

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