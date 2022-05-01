Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%. Об этом сообщается на сайте правительства.

Кроме того, сообщается, что программа продлевается до конца 2022 года. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

В зависимости от региона варьируется максимальный размер кредита: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для других субъектов – 6 миллионов рублей.

Первоначальный взнос по программе льготной ипотеке должен составлять не менее 15%. Разницу между льготной и рыночной ставками, согласно условиям договора, компенсирует государства.

Ранее Минфин внес в правительство РФ проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9%, выдавать которую планируется уже с 1 мая. Расходы бюджета на программу в 2022–2023 годах с учетом новых изменений оцениваются в 461 миллиард рублей.