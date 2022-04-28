Москвичи стали продавать квартиры со скидками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Из-за возросших ставок по ипотеке в апреле 2022 года серьезно ослаб спрос на вторичное жилье в Москве, поэтому собственники начали продавать квартиры со скидками. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на аналитические материалы агентства "НДВ Супермаркет Недвижимости".

По словам аналитиков, собственники квартир при общении с потенциальными покупателями соглашаются пойти на уступки из-за боязни падения спроса и цен на недвижимость.

"На данный момент каждый пятый продавец на вторичном рынке по итогам торга с покупателем соглашается на крупную скидку – в массовом сегменте в среднем около 10 процентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале года риелторы практически не встречались со скидками. Некоторые владельцы квартир выражают готовность незначительно снизить ценники, на 100 000–200 000 рублей, другие же отказываются идти на уступки.

В агентстве подчеркнули, что на рынке существует все еще много квартир по завышенным ценам из-за неправильных представлений собственников. По мнению экспертов, эти варианты могут надолго зависнуть в случае ослабления спроса.

Ранее сообщалось, что министерство финансов внесло в правительство РФ проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9%. Банки планируют начать выдавать ипотеку с 1 мая. Расходы бюджета на программу в 2022–2023 годах с учетом новых изменений оцениваются в 461 миллиард рублей.

