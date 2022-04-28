Ефимов: все услуги по оформлению недвижимости Москвы до конца года переведут в онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сегодня разработан совместный проект, благодаря которому осуществлена интеграция наших информационных систем и сервисов. Это позволит перевести все учетно-регистрационные действия, которые выполняет город, в электронный вид. Мы планируем, что к концу года все документы на государственную регистрацию будут подаваться в цифровом формате", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета благодаря проекту будут доступнее для заявителей, а их оказание – более оперативным.

Кроме того, специалисты департамента городского имущества Москвы смогут анализировать в режиме онлайн документы по сделкам с недвижимым имуществом и направлять их в Росреестр на регистрацию без личного участия граждан.

По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, до одного дня планируется сократить сроки регистрации социально значимых объектов, многоквартирных домов, бытовой недвижимости, земельных участков под ее строительство.

В августе 2021 года сообщалось, что россияне смогут регистрировать права на недвижимость через госуслуги с 2022 года.

До конца года ведомство планирует разместить на едином портале госуслуг все виды выписок из ЕГРН. Это позволит обеспечить возможность регистрации прав и кадастрового учета через госуслуги уже к 2022 году.

Три самые востребованные выписки из ЕГРН были выведены Росреестром на портал госуслуг еще в мае. Ими стали сведения о переходе прав, об основных характеристиках объекта и об объектах недвижимости. Скуфинский отметил, что эти выписки составляют порядка 90% всех запросов, которые приходят в Росреестр.