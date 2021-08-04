Россияне смогут регистрировать права на недвижимость через госуслуги с 2022 года

13:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Уже в следующем году россияне смогут регистрировать права на недвижимость через портал государственных услуг. Об этом на встрече с Михаилом Мишустиным заявил глава Росреестра Олег Скуфинский, сообщает ТАСС.
Скуфинский рассказал, что до конца года ведомство планирует разместить на едином портале госуслуг все виды выписок из ЕГРН. Это позволит обеспечить возможность регистрации прав и кадастрового учета через госуслуги уже к 2022 году.
Три самые востребованные выписки из ЕГРН были выведены Росреестром на портал госуслуг еще в мае. Ими стали сведения о переходе прав, об основных характеристиках объекта и об объектах недвижимости. Скуфинский отметил, что эти выписки составляют порядка 90% всех запросов, которые приходят в Росреестр.
Ранее сообщалось, что москвичи воспользовались онлайн-консультациями по жилищным вопросам более 5 тысяч раз. Самым популярным стал запрос на получение справочной информации по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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