Москвичи воспользовались онлайн-консультациями по жилищным вопросам более 5 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи портала mos.ru воспользовались сервисом онлайн-консультаций по имущественно-земельным и жилищным вопросам свыше 5 тысяч раз с октября прошлого года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в настоящее время получить онлайн-консультацию специалиста можно по 30 темам.

"Средняя оценка, которую ставят пользователи по итогам полученной консультации, – 4,8 балла по пятибалльной шкале", – отметил он.

Онлайн-встречи проводят специалисты департамента городского имущества с помощью видеозвонков, длительность которых составляет 20–30 минут. Этот формат позволяет пользователям сразу же показать все необходимые документы – их нужно заранее отсканировать или сфотографировать, а во время разговора загрузить в видеосервис.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что список тем, по которым могут обратиться горожане, расширился за последнее время. С апреля этого года к списку добавились еще две темы, которые относятся к имущественным.

"Самый популярный с начала 2021 года вопрос в виртуальной приемной департамента городского имущества – получение справочной информации по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий, за ним обратились 433 москвича", – рассказал Гаман.

По его словам, на втором месте находится тема "Получение справочной информации по жилищным вопросам. Другое". Горожане задали вопросы по этой теме 387 раз.

Ранее сообщалось, что столичные центры "Мои документы" расширили список тем для видеоконсультаций. Теперь на онлайн-встрече горожане могут задать вопросы более чем о 200 услугах, доступных в центрах.

Получить консультацию онлайн можно по услугам управления Росреестра, департамента городского имущества, департамента природопользования и охраны окружающей среды, Московского городского бюро технической инвентаризации, комитета государственного строительного надзора, Главархива Москвы, префектур административных округов столицы, управ районов города, а также администрации поселения Московского, городского округа Троицк, а также территориального управления Росимущества в Москве.

