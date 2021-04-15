Центры госуслуг расширили перечень тем для видеоконсультаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские центры государственных услуг расширили перечень тем, по которым можно проконсультироваться со специалистом по видеосвязи. Теперь жители столицы могут уточнить информацию об услугах МВД и ФНС, представленных в центрах "Мои документы", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сотрудники центров госуслуг расскажут об оформлении паспорта гражданина РФ, загранпаспорта на пять и 10 лет, миграционного учета иностранных граждан, регистрационного учета граждан РФ по месту жительства или пребывания, а также о получении ИНН и выдаче или обмену водительских удостоверений", – говорится в материале.

Для записи на видеоконсультацию нужно зайти в раздел "Услуги" на mos.ru, затем нажать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", а после этого в строке поиска выбрать "Видеоконсультация в центрах госуслуг". На электронную почту пользователя пришлют ссылку с приглашением на видеоконсультацию. Консультации проходят с 09:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Сюда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы. Для получения не требуется предварительная запись, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. За каждый документ будет необходимо запалить государственную пошлину.